تراجع عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم الأحد

القاهرة 17 مارس آذار (رويترز) - أظهرت أرقام أصدرها البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و266 يوما التي طرحت في عطاء اليوم الأحد.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما التي تصدر في 19 مارس آذار إلى 12.471 بالمئة من 12.616 بالمئة في العطاء السابق قبل أسبوع.

وتراجع العائد على أذون لأجل 266 يوما أعيد فتح باب إصدارها إلى 13.478 بالمئة من 13.623 بالمئة قبل أسبوع عندما كانت الأذون لأجل 273 يوما.

وباع البنك المركز أذونا لأجل 266 يوما بأربعة مليارات جنيه مصري (589.87 مليون دولار) ولأجل 91 يوما بقيمة 1.5 مليار جنيه.