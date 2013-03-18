تراجع العائد في مزاد لسندات الخزانة المصرية اليوم

القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات أعلنها البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل خمس وسبع سنوات في مزاد اليوم الإثنين.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل خمس سنوات إلى 14.485 بالمئة من 14.680 بالمئة في المزاد السابق يوم 18 فبراير شباط.

وانخفض العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 14.891 بالمئة من 15.10 بالمئة في المزاد السابق في 18 فبراير.

وباع البنك المركزي سندات لأجل خمس سنوات بقيمة مليار جنيه (147.3 مليون دولار) وسندات لأجل سبع سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.