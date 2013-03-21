تراجع العائد في مزاد لأذون الخزانة المصرية اليوم

القاهرة 21 مارس آذار (رويترز) - أظهرت أرقام أعلنها البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 364 و182 يوما في مزاد اليوم الخميس.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما التي ستصدر في 26 مارس آذار إلى 13.680 في المئة من 13.776 في المئة في المزاد السابق على أذون لأجل 357 يوما اقيم في 14 مارس.

وانخفض العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 13.031 في المئة من 13.127 في المئة في المزاد السابق في 14 مارس.

وباع البنك المركزي أذونا لأجل 364 يوما بمبلغ 3.5 مليار جنيه (515.24 مليون دولار) وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه.