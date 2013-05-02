ملخص- شركة تابعة لأو.سي.آي ان.في تصدر سندات بقيمة 1.2 مليار دولار

القاهرة 2 مايو أيار (رويترز) - شركة أو.سي.آي ان.في الشركة الأم لأوراسكوم للإنشاء المصرية تقول في بيان:

- أيوا للأسمدة التابعة لأو.سي.آي ان.في تصدر سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في أمريكا.

- مديرو الاصدار استطاعوا خفض متوسط الفائدة على السندات إلى نحو 5.12% بفضل الاستقبال الجيد للاصدار.

- حصيلة الاصدار ستمول جزءا من تكلفة انشاء مصنع للأسمدة في ولاية أيوا بقيمة 1.8 مليار دولار.