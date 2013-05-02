مقدمة 1-شركة تابعة لأو.سي.آي ان.في تصدر سندات بقيمة 1.2 مليار دولار

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القاهرة 2 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة المصرية اليوم الخميس إن أيوا للأسمدة التابعة لشركة "أو.سي.آي ان.في" المدرجة في هولندا ستصدر سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في السوق الامريكية لتمويل مشروع مصنع للأسمدة.

وأو.سي.آي ان.في هي الشركة الأم لاوراسكوم للانشاء المدرجة في البورصة المصرية وتسعى للاستحواذ عليها بالكامل في عرض شراء تدفع بموجبه 280 جنيها نقدا لسهم أوراسكوم للانشاء أو المبادلة مع أسهم الشركة المقيدة في هولندا.

وقالت اوراسكوم للانشاء اليوم في بيان إن حصيلة اصدار السندات ستمول جزءا من تكلفة انشاء وتطوير مصنع للأسمدة النيتروجينية تقدر اجمالا بنحو 1.8 مليار دولار في ويفر بولاية أيوا.

وذكر البيان أن المصنع سيكون الأول من نوعه لانتاج هذه الأسمدة الذي يشيد في الولايات المتحدة منذ 20 عاما وسينتج عند اكتماله نحو مليوني طن سنويا من اليوريا ويوريا نترات الامونيوم والأمونيا ومحلول معالجة عادم الديزل. ومن المنتظر ان يبدأ المصنع الانتاج في الربع الأخير من عام 2015 .

وقالت الشركة إنه بفضل الاستقبال الجيد لاصدار السندات في السوق "استطاع الضامنون خفض متوسط سعر الفائدة إلى نحو 5.12 بالمئة."

وقد أعلنت أوراسكوم للانشاء أكبر شركة مقيدة في سوق المال المصري هذا الاسبوع أنها توصلت لتسوية نهائية بشأن نزاعها الضريبي في مصر تقوم بموجبها بسداد 7.1 مليار جنيه (1.02 مليار دولار) على أقساط سنوية حتى ديسمبر كانون الأول 2017.