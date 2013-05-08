وزير المالية المصري الجديد:الأولوية للتعديلات الضريبية ومفاوضات الصندوق

القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري الجديد اليوم الاربعاء ان أولوية عمل وزارته تتمثل في اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2013-2014 والتعديلات الضريبية واكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ويناقش مجلس الشورى المختص بالتشريع بصفة مؤقتة في أكبر البلاد العربية سكانا الموازنة الجديدة وبعض التعديلات الضريبية على قانون ضريبة الدخل.

وتسعى مصر التي تعاني من تدهور شديد في اقتصادها وعملتها المحلية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقال فياض عبد المنعم وزير المالية في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه ان اعتماد الموازنة الجديدة للبلاد والتعديلات الضريبية وقرض صندوق النقد سيساعد في "استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي." ‭‭ ‬‬ويتزامن البيان مع تعيين فياض عبد المنعم وزيرا جديدا للمالية أمس ضمن تعديل شمل تسع حقائب في حكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل.

وتعاني مصر حالة من عدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.

وتسعى مصر لزيادة الإنفاق في الموازنة العامة الجديدة 2013-2014 إلى 205.5 مليار جنيه من رقم معدل يبلغ 182.8 مليار جنيه للسنة المالية الحالية.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 692.4 مليار جنيه ارتفاعا من إنفاق معدل قدره 583.8 مليار جنيه في العام الجاري بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه من إيرادات معدلة قدرها 393.5 مليار جنيه.

وقال عبد المنعم ان تحسين قدرات الموازنة العامة سيسهم في "تحقيق طفرة في مستوى خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب اولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية."