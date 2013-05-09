مصر تبيع أذون بقيمة 1.25 مليار دولار يوم الاثنين

القاهرة 9 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيعرض أذون خزانة دولارية بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل سنة واحدة في مزاد يوم 13 من مايو أيار.

وستحل الأذون محل أخرى بقيمة 1.013 مليار دولار يحين أجلها يوم 14 من مايو.

ولجأت الحكومة بصورة أساسية الى سوق النقد القصير الأجل المحلية لتمويل العجز في الموازنة منذ أن أبعدت الانتفاضة الشعبية في مستهل عام 2011 معظم المستثمرين الأجانب وبلغت قدرة البنوك المحلية على اقراض الحكومة بالجنيه المصري أقصى مداها.