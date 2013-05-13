مصر تبيع سندات خمسية بمتوسط عائد 15.95%

القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - بلغ متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل خمس سنوات باعها البنك المركزي في مزاد اليوم الإثنين 15.95 بالمئة بارتفاع عن متوسط العائد على سندات بنفس الأجل بيعت في 22 ابريل نيسان.

وقال متعاملون إن خفض وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني المصري الأسبوع الماضي أبطل فيما يبدو تأثير أنباء إيجابية عن وصول ثلاثة مليارات دولار من قطر إلى البنك المركزي يوم الخميس الماضي مما دفع العوائد للارتفاع.

وقال البنك المركزي إنه باع ما قيمته 500 مليون جنيه (71.9 مليون دولار) من السندات التي تستحق في 14 مايو ايار 2018. وكان متوسط العائد على سندات تستحق في 25 أكتوبر تشرين الأول 2018 بيعت قبل ثلاثة أسابيع 15.428 بالمئة.

(الدولار = 6.9562 جنيه مصري)