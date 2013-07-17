مصحح-مقدمة 2-ستاندرد اند بورز تؤكد تصنيف مصر عند CCC+/C
(إعادة لخبر أرسل أمس الثلاثاء لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى)
من دانييل بيزس
نيويورك 16 يوليو تموز (رويترز) - أكدت ستاندرد اند بورز اليوم الثلاثاء تصنيفها لديون مصر السيادية بالعملة الصعبة عند CCC+ معللة قرارها بمنح مالية من الخليج قالت إنها ستساعد القاهرة على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان إنها أبقت على نظرتها المستقبلية للتنصيف مستقرة.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن المساعدات النقدية والقروض ومنح النفط والمنتجات البترولية المقدمة من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة "تقلل فرص تعرض مصر لأزمة في ميزان المدفوعات."
وقالت "نرى في الدعم الذي أعلن عنه في الآونة الأخيرة - ويعادل 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2013 - دليلا على استعداد المانحين لتقديم التمويل عند الحاجة لتفادي أزمة في التمويل الخارجي."
ومصر حاصلة على تصنيف Caa1 من موديز انفستورز سرفيس مع نظرة مستقبلية سلبية في حين تصنفها فيتش عند مستوى أعلى من ذلك يبلغ B- مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
وقالت ستاندرد اند بورز إنها تقدر صافي الالتزامات الخارجية لمصر عند مستوى "متواضع نسبيا" يبلغ 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقالت الشركة إن خدمة الدين الخارجي شاملة تجديد الديون قصيرة الأمد تقدر بواقع 11 بالمئة من المتحصلات الجارية.
وأضافت "نتوقع أن يظل التوتر السياسي محتدما في مصر وأن تظل الإجراءات - في المدي القصير على الأقل - عاجزة عن معالجة ضعف المركز المالي الخارجي لمصر وعجز الميزانية المرتفع." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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