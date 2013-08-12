انخفاض عوائد السندات المصرية لأجل 3 و7 أعوام في مزاد البنك المركزي

القاهرة 12 أغسطس آب (رويترز) - هبطت عوائد السندات المصرية في مزاد اليوم الإثنين بعد انخفاض مطرد لعوائد أذون الخزانة منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وانخفض متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات أكثر من نقطة مئوية ليصل إلى 13.76 بالمئة اليوم من 14.78 بالمئة في المزاد السابق الذي أقيم في 29 يوليو تموز.

وهبط العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 15.02 بالمئة من 15.75 بالمئة في المزاد السابق.

وقال البنك المركزي إنه قبل عروضا بقيمة مليار جنيه مصري لسندات الثلاث سنوات وعروضا بقيمة 1.5 مليار جنيه لسندات السبع سنوات. وباع البنك الكمية التي طرحها بالكامل.

وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت في القاهرة "مازال المستثمرون متفائلين والإقبال قوي على الإصدارات طويلة الأجل."

وأضاف "يبدو أن السوق لا تقيم وزنا كبيرا للمخاطر قصيرة الأجل."

وفي الأسبوع الماضي هبطت عوائد السندات العشرية إلى أدنى مستوياتها في 30 شهرا وانخفضت عوائد أذون الخزانة للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال المتعامل "انخفاض اليوم ليس إلا استمرارا لهذه الموجة." وأضاف أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة في الآونة الأخيرة لا يزال يدعم إقبال المستثمرين.

كان البنك المركزي قد خفض على غير المتوقع سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع للجنة السياسة النقدية في الأول من أغسطس آب قائلا إنه مهتم بتعزيز النمو أكثر من اهتمامه بالسيطرة على معدل التضخم.