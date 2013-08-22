عوائد أذون الخزانة المصرية ترتفع للأسبوع الثاني

القاهرة 22 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر و12 شهرا في عطاء اليوم الخميس وهي الزيادة الثانية على التوالي منذ فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما ارتفع إلى 12.446 بالمئة من 12.378 بالمئة في عطاء الأسبوع الماضي في حين زاد عائد الأذون لأجل 364 يوما إلى 12.920 بالمئة من 12.861 بالمئة.

وباع البنك ما قيمته 2.5 مليار جنيه مصري (358 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل 182 يوما وأربعة مليارات جنيه من أذون 364 يوما وهي القيمة ذاتها التي طرحها.

وتراجعت العوائد أكثر من نقطتين مئويتين منذ أطاح الجيش بمرسي في الثالث من يوليو تموز لتفاؤل بأن حكومة جديدة ستفرض الأمن وبعد أن تعهدت دول خليجية بمساعدات قيمتها 12 مليار دولار لمصر.

ولقي المئات حتفهم عندما فض الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي الأسبوع الماضي وفي احتجاجات دامية تلت ذلك.