مصحح-ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية للأسبوع الثاني

(لتصحيح أجل الأذون إلى 273 يوما بدلا من 266 يوما)

القاهرة 25 أغسطس آب (رويترز) - ارتفع عائد أذون الخزانة المصرية التي طرحت في عطاء اليوم الأحد مواصلة صعودها للأسبوع الثاني منذ فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما زاد إلى 11.613 بالمئة من 11.444 بالمئة في في عطاء الأسبوع الماضي.

وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى 12.672 بالمئة من 12.413 بالمئة في عطاء 18 أغسطس آب.

وباع البنك ما قيمته مليارا جنيه مصري (286 مليون دولار) من الأذون لأجل 91 يوما وأربعة مليارات جنيه من الأذون لأجل 273 يوما وهي القيمة ذاتها التي طرحها.

وقتل المئات عندما فض الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في 14 أغسطس آب وفي احتجاجات تلت ذلك.