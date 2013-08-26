مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 549.6 مليون يورو بعائد 2.486%
القاهرة 26 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 549.6 مليون يورو (737 مليون دولار) في مزاد اليوم الاثنين للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية. وانخفض متوسط العائد على الأذون المقومة باليورو إلى 2.486 في المئة من 3.882 في المئة في المزاد السابق في 17 يونيو حزيران.
وتستحق الأذون في 26 اغسطس اب 2014. ويهدف هذا الطرح لمد أجل أذون خزانة بقيمة 513 مليون يورو كان البنك قد باعها في أغسطس 2012 في أول إصدار من نوعه لأذون خزانة باليورو من المركزي المصري. وبلغ متوسط العائد على تلك الأذون 3.245 بالمئة.
(الدولار = 0.7461 يورو) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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