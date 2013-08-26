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تقلص نطاق عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 سنوات

Mon Aug 26, 2013 5:43pm GMT
 
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القاهرة 26 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري على موقعه الالكتروني تقلص نطاق العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات في مزاد اليوم الإثنين.

وتراوح العائد على سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات بين 13.63 في المئة و13.79 في المئة مقارنة مع 13.55 في المئة و13.85 في المئة في المزاد السابق يوم 12 أغسطس آب.

وتراوح نطاق العائد على السندات لأجل سبع سنوات بين 14.63 في المئة و15.04 في المئة مقارنة مع 14.85 في المئة و15.10 في المئة في المزاد السابق في 12 أغسطس.

وقال البنك المركزي إنه قبل عروضا بقيمة ملياري جنيه مصري للسندات لأجل ثلاث سنوات وأخرى بمليار جنيه للسندات لأجل سبع سنوات. وباع البنك كل السندات التي عرضها للبيع. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 