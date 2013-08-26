تقلص نطاق عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 سنوات

القاهرة 26 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري على موقعه الالكتروني تقلص نطاق العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات في مزاد اليوم الإثنين.

وتراوح العائد على سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات بين 13.63 في المئة و13.79 في المئة مقارنة مع 13.55 في المئة و13.85 في المئة في المزاد السابق يوم 12 أغسطس آب.

وتراوح نطاق العائد على السندات لأجل سبع سنوات بين 14.63 في المئة و15.04 في المئة مقارنة مع 14.85 في المئة و15.10 في المئة في المزاد السابق في 12 أغسطس.