تراجع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد
القاهرة 29 أغسطس آب (رويترز) - تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر و12 شهرا في مزاد اليوم الخميس.
وقال البنك المركزي المصري إن متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوما انخفض إلى 12.399 في المئة من 12.446 في المئة في مزاد الأسبوع الماضي بينما هبط العائد على أذون خزانة لأجل 357 يوما إلى 12.777 في المئة من 12.920 في المئة.
وباع البنك أذونا لأجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري (358 مليون دولار) وأذونا لأجل 357 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه وهي الكميات نفسها التي طلبها.
(الدولار= 6.9856 جنيه مصري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.