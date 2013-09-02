انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة المصرية في مزاد

القاهرة 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجعت تكلفة اقتراض الحكومة المصرية في عطاء قيمته ثلاثة مليارات جنيه (428 مليون دولار) اليوم الاثنين مع تنامي السيولة المتاحة للبنوك خلال الاسابيع الماضية الأمر الذي زاد الطلب على أدوات الدين الحكومية.

ويقول بعض المتعاملين إن بعض الشركات ربما تحولت بعيدا عن الدولار اعتقادا منها بأن من المستبعد أن تنخفض العملة المحلية في الوقت الحالي وهو ما يزيد جاذبية العوائد الأكبر على السندات بالجنيه.

وانخفض متوسط العائد على سندات لأجل خمس سنوات إلى 14.63 في المئة من 14.909 بالمئة في العطاء السابق في 20 اغسطس اب بينما انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 15.96 في المئة من 16.319 في المئة.

وقال البنك المركزي إنه قبل عروضا بقيمة 1.5 مليار جنيه للسندات الخمسية و1.5 مليار جنيه أخرى للسندات العشرية وهي كل المبالغ التي طرحها.