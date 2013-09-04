مصر: مستعدون لسداد قرض قطري خلال أيام إذا اقتضت الضرورة

القاهرة 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مصر مستعدة لرد ملياري دولار أودعتها قطر بالبنك في مايو أيار الماضي خلال أيام وذلك في حالة فشل محادثات لتحويل المبلغ إلى سندات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "يفترض تحويل هذه الأموال إلى سندات لأجل ثلاث سنوات ولم ينتهوا من ذلك حتى الآن .. في حالة عدم القيام بذلك فسنرد المبلغ. نحن مستعدون لذلك."