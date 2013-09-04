مقدمة 1-مصر: مستعدون لسداد قرض قطري خلال أيام إذا اقتضت الضرورة

(لإضافة خلفية عن سندات سابقة)

القاهرة 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مصر مستعدة لرد ملياري دولار أودعتها قطر بالبنك في مايو أيار الماضي خلال أيام وذلك في حالة فشل محادثات لتحويل المبلغ إلى سندات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "يفترض تحويل هذه الأموال إلى سندات لأجل ثلاث سنوات ولم ينتهوا من ذلك حتى الآن .. في حالة عدم القيام بذلك فسنرد المبلغ. نحن مستعدون لذلك."

وقالت صحيفة الأهرام إن الحكومة القطرية طلبت تأجيل التحويل.

وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر منذ أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. وكانت قطر داعما قويا لحكومة مرسي وقدمت لمصر 7.5 مليار دولار خلال العام الذي أمضاه في السلطة.

وفي مايو أيار حولت مصر 2.5 مليار دولار من القروض القطرية إلى سندات لأجل 18 شهرا بفائدة 4.25 بالمئة وفي أول يوليو تموز حولت مليار دولار أخرى إلى سندات لأجل ثلاث سنوات بفائدة 3.5 بالمئة. والسندات مدرجة في البورصة الأيرلندية.