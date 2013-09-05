مصر ترجيء عطاء سندات خزانة لأجل 18 شهرا لمدة أسبوع

القاهرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الخميس إن البنك المركزي المصري أجل لمدة أسبوع عطاء سندات خزانة لأجل 18 شهرا بقيمة مليار جنيه (145 مليون دولار) كان من المقرر أن يطرح في التاسع من سبتمبر أيلول.