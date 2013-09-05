مصر ترجيء عطاء سندات خزانة لأجل 18 شهرا لمدة أسبوع
القاهرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الخميس إن البنك المركزي المصري أجل لمدة أسبوع عطاء سندات خزانة لأجل 18 شهرا بقيمة مليار جنيه (145 مليون دولار) كان من المقرر أن يطرح في التاسع من سبتمبر أيلول.
وأبلغ البنك المصرفيين عبر شاشات التعامل الداخلية أن العطاء سيجري يوم 16 سبتمبر.
كان من المقرر أن تصدر السندات في العاشر من سبتمبر وتستحق في العاشر من مارس آذار 2015.
وأضاف المصرفيون أن البنك لم يحدد مواعيد اصدار السندات الجديدة وأجلها.
(الدولار = 6.9051 جنيه مصري) (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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