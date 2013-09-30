مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات في 2014

القاهرة 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الاثنين إن مصر تأمل بتفعيل سوق السندات في عام 2014 .

وقال سامي أمام مؤتمر اقتصادي في العاصمة المصرية "نأمل أنه في 2014 يكون عندنا سوق لأدوات الدين."

وقال محمد عمران رئيس البورصة في المؤتمر إنه لا بديل لمصر عن وجود سوق نشط للسندات.

لكنه اضاف قائلا "نفتقد الإرادة السياسية في هذا الموضوع... الملف ليس فقط في يد البورصة والرقابة المالية."

وقال عمران إنه يجب تخصيص نسبة خمسة بالمئة من كل سندات تصدرها الحكومة للجمهور.

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. وقال عمران اليوم "اعتقد أن هناك تصميما هذه المرة على تفعيل السوق."

وفي وقت سابق اليوم أبلغ وزير الاستثمار اسامة صالح المؤتمر أن وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات الذي وصفه بأنه "أمر مهم جدا" لإحداث توازن في السوق.

وقال صالح "تنشيط سوق السندات مهم جدا لأن ما يحدث في بورصة مصر لا يحدث في بورصات العالم وهو الاعتماد على الأسهم فقط في السوق."