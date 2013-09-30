مقدمة 1-مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات في 2014

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من ايهاب فاروق

القاهرة 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤولون مصريون اليوم الاثنين إن الحكومة عازمة على تفعيل سوق السندات العام المقبل باعتبارها واحدة من أدوات التمويل الرئيسية ووسيلة مهمة لإحداث توازن في السوق.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أمام مؤتمر اقتصادي "نأمل أنه في 2014 يكون عندنا سوق لأدوات الدين."

وأبلغ وزير الاستثمار اسامة صالح المؤتمر أن وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات الذي وصفه بأنه "مهم جدا" لإحداث توازن في السوق.

وقال صالح "تنشيط سوق السندات مهم جدا لأن ما يحدث في بورصة مصر لا يحدث في بورصات العالم وهو الاعتماد على الأسهم فقط في السوق. لابد من وجود أدوات أخرى تحدث توازن في السوق حتى لا نرى الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق أحيانا."

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.

وقال محمد عمران رئيس البورصة اليوم "اعتقد أن هناك تصميما هذه المرة على تفعيل السوق."