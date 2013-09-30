انخفاض العائد على سندات مصرية لأجل 3 و7 سنوات في مزاد

القاهرة 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبط العائد على السندات المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات في مزاد اليوم الإثنين وباع البنك المركزي كل السندات المطروحة.

وانخفض العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 12.05 بالمئة من 12.384 بالمئة في المزاد السابق في 23 سبتمبر ايلول.

ونزل العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 13.331 بالمئة من 15.014 بالمئة في المزاد السابق في 26 أغسطس اب.

وقال البنك المركزي إنه قبل طلبات لشراء سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه (218 مليون دولار) وأخرى لشراء سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

(الدولار يساوي 6.8915 جنيه مصري)