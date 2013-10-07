تباين عوائد السندات المصرية في مزاد

القاهرة 7 اكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تباينت العوائد على السندات المصرية في مزاد للسندات الحكومية اليوم الإثنين حيث انخفضت تكلفة الاقتراض قصير الأجل في حين زادت تكلفة الاقتراض طويل الأمد.

وقال البنك المركزي إن عائد السندات لأجل 18 شهرا انخفض إلى 11.315 في المئة من 12.017 في المئة في المزاد الماضي.

وارتفع متوسط العائد على سندات لأجل خمس سنوات إلى 12.288 في المئة من 11.715 في المئة.

وقال البنك إن العائد على سندات لأجل عشر سنوات بلغ 14 في المئة دون أن يذكر تفاصيل. وبلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات في المزاد السابق 14.398 في المئة.

وقبل البنك المركزي طلبات لشراء سندات لأجل 18 شهرا بقيمة 1.5 مليار جنيه (217.7 مليون دولار) وأخرى لشراء سندات لأجل 10 سنوات بنفس القيمة وهي نفس السندات التي طرحها.

لكنه قبل عروضا لشراء سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.071 جنيه وهي أقل من السندات التي طرحها بقيمة 1.5 مليار جنيه.

(الدولار يساوي 6.8905 جنيه مصري)