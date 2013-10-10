هبوط العائد على أذون الخزانة المصرية في مزاد

القاهرة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن العائدات على أذون الخزانة المصرية هبط في مزاد اليوم الخميس وتم بيع جميع الأذون التي عرضت للبيع.

وأضاف البنك أن متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوما انخفض إلى 10.817 في المئة من 11.107 في المئة في مزاد الأسبوع الماضي بينما تراجع العائد على أذون لأجل 357 يوما إلى 10.956 في المئة من 11.294 في المئة.