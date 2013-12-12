مصر تصدر أذون خزانة بالدولار لأجل عام قيمتها 1.2 مليار دولار
القاهرة 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيصدر أذون خزانة لأجل عام مقومة بالعملة الأمريكية قيمتها 1.2 مليار دولار في 17 ديسمبر كانون الأول بعد يوم من طرح العطاء.
وتلجأ الحكومة إلى سوق النقد المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في أوائل 2011 وتسببت في عزوف المستثمرين الأجانب وهو ما استنزف قدرة البنوك المحلية على إقراض الحكومة بالجنيه المصري.
وبدأ البنك طرح أذون خزانة دولارية في نوفمبر تشرين الثاني 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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