مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام قيمتها 1.2 مليار دولار

القاهرة 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الحكومة قبلت عروضا قيمتها 1.2 مليار دولار لأذون خزانة دولارية لأجل عام وذلك في عطاء اليوم الاثنين حيث بلغ متوسط العائد 2.642 بالمئة.