مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام قيمتها 1.2 مليار دولار
القاهرة 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الحكومة قبلت عروضا قيمتها 1.2 مليار دولار لأذون خزانة دولارية لأجل عام وذلك في عطاء اليوم الاثنين حيث بلغ متوسط العائد 2.642 بالمئة.
وبلغ إجمالي العروض 1.547 مليار دولار. وحددت وزارة المالية حجم الإصدار عند 1.2 مليار دولار ويستحق في 16 ديسمبر كانون الأول 2014.
وبلغ أقل عائد 2.55 بالمئة وأعلى عائد 2.65 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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