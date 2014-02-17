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مصر تبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بعائد أقل من الشهر الماضي

Mon Feb 17, 2014 11:39am GMT
 
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القاهرة 17 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار في مزاد اليوم الإثنين وإن متوسط العائد انخفض إلى 2.474 بالمئة.

وبلغ حجم عروض شراء السندات 1.37 مليار دولار وكانت الوزارة حددت حجم الإصدار عند 800 مليون دولار.

وفي 12 يناير كانون الثاني باعت مصر أذون بقيمة 1.07 لأجل عام بعائد 2.593 بالمئة.

وبدأ البنك بيع أذون خزانة مقومة بالدولار في نوفمبر تشرين الثاني 2011 بعد انتفاضة شعبية أبعدت المستثمرين الأجانب وتلجأ الحكومة إلى سوق النقد المحلية لتمويل عجز الميزانية ولكن قدرة البنوك المحلية على اقراض الحكومة بالجنيه بلغت أقصى مدى لها. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 