ارتفاع العائد على السندات المصرية بعد زيادة أسعار الوقود

القاهرة 7 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع العائد على سندات الخزانة المصرية اليوم الاثنين بعد يومين من إعلان الحكومة عن خفض الدعم على الطاقة في خطوة تهدف لتقليص العجز الكبير في موازنة الدولة.

وارتفع متوسط العائد على سندات لأجل عام ونصف بدون كوبونات إلى 11.579 في المئة من 11.379 في المئة في العطاء السابق يوم 23 يونيو حزيران. وارتفعت عائدات السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 12.690 بالمئة من 12.579 بالمئة.

وزاد متوسط العائد على سندات لأجل سبع سنوات إلى 14.536 في المئة من 14.173 في المئة في عطاء 23 يونيو حزيران.

وخفضت مصر الدعم على وقود السيارات والغاز الطبيعي ورفعت أسعارهما بأكثر من 70 بالمئة. ويلتهم دعم الغذاء والطاقة عادة نحو ربع الإنفاق الحكومي.

كانت عائدات أذون الخزانة ارتفعت أيضا أمس الأحد بعد ورود هذه الأنباء إذ زاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 10.753 في المئة من 10.672 بالمئة في المزاد السابق يوم 29 يونيو حزيران.