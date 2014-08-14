محلب: البنوك المصرية ستصدر شهادات استثمار مدتها 5 سنوات لتمويل مشروع قناة السويس

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في تصريحات اذاعها التلفزيون الحكومي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد اليوم الخميس خطة لتمويل مشروع تطوير قناة السويس.

واضاف محلب ان الخطة تتضمن ان تصدر البنوك المصرية شهادات استثمار تسمى "شهادات استثمار قناة السويس" مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة اشهر.

واعلنت مصر هذا الشهر خططا لبناء "قناة السويس الجديدة" الي جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما في اطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة بمحاذاة اسرع طريق للملاحة البحرية بين اوروبا واسيا.