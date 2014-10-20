موديز تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية

20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - غيرت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ‭‭Caa1‬‬. ‭‭ ‬‬وعزت الوكالة في بيان التغيير إلى "استقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الأجانب."