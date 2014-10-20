Sat 24 Dec 2016 | 23:57 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

موديز تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية

Mon Oct 20, 2014 6:46am GMT
 
[-] نص [+]

20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - غيرت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ‭‭Caa1‬‬. ‭‭ ‬‬وعزت الوكالة في بيان التغيير إلى "استقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الأجانب."

لكنها أضافت أن تصنيف السندات الحكومية مازال يتعرض لضغوط من جراء "المستويات المرتفعة لعجز الميزانية وارتفاع الدين الحكومي والمتطلبات الضخمة للاقتراض المالي والتحديات المستمرة التي تواجه تعافي النمو الاقتصادي في ظل المناخ السياسي والاقتصادي بعد الثورة." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 