موديز تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية
20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - غيرت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ Caa1. وعزت الوكالة في بيان التغيير إلى "استقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الأجانب."
لكنها أضافت أن تصنيف السندات الحكومية مازال يتعرض لضغوط من جراء "المستويات المرتفعة لعجز الميزانية وارتفاع الدين الحكومي والمتطلبات الضخمة للاقتراض المالي والتحديات المستمرة التي تواجه تعافي النمو الاقتصادي في ظل المناخ السياسي والاقتصادي بعد الثورة." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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