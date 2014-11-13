مصر تصدر أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 650 مليون يورو
القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس إنه سيطرح للبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 650 مليون يورو في 18 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال البنك إن العطاء سيعقد في 17 نوفمبر تشرين الثاني في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش وستكون مفتوحا أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
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