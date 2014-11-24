مقدمة 1-مصر تبيع أذون خزانة دولارية قيمتها 1.796 مليار دولار
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القاهرة 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع ما قيمته 1.796 مليار دولار من أذون الخزانة الدولارية لأجل عام إلى بنوك محلية ومؤسسات مالية أجنبية.
وتلجأ الحكومة إلى سوق النقد المحلية لتمويل العجز العام منذ انتفاضة عام 2011 التي تسببت في عزوف مستثمرين أجانب كثيرين.
كان البنك قال عندما أعلن عن العطاء يوم الخميس الماضي إنه ينوي بيع ما قيمته 1.75 مليار دولار لكنه جمع أكثر من ذلك.
وقال متعاملان لدى بنكين مصريين ومصدر حكومي إن الإصدار يهدف إلى تجديد أذون خزانة سيحل أجلها.
كان الإصدار السابق لأذون دولارية من مصر في يونيو حزيران.
ويوم الاثنين الماضي باعت مصر أذون خزانة لأجل عام مقومة باليورو قيمتها 734.3 مليون يورو (919 مليون دولار) بينما كان الهدف جمع 650 مليون يورو. وبلغ متوسط العائد 1.894 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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