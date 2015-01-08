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مصر تعتزم طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار

Thu Jan 8, 2015 11:44am GMT
 
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القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن مصر تعتزم إصدار أذون خزانة لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار في الأسبوع المقبل.

وذكر البنك أن الموعد النهائي لتقديم عروض الشراء هو 12 يناير كانون الثاني على أن تصدر الأذون في اليوم التالي مضيفا أن الإصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

ويحل أجل استحقاق الأذون المقومة بالدولار في 12 يناير كانون الثاني 2016. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 