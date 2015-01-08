مصر تعتزم طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار

القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن مصر تعتزم إصدار أذون خزانة لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار في الأسبوع المقبل.

وذكر البنك أن الموعد النهائي لتقديم عروض الشراء هو 12 يناير كانون الثاني على أن تصدر الأذون في اليوم التالي مضيفا أن الإصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.