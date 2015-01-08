مقدمة 1-مصر تعتزم طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار

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القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن مصر تعتزم إصدار أذون خزانة لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار الأسبوع المقبل في إصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

وذكر البنك أن الموعد النهائي لتقديم عروض شراء الاذون المقومة بالدولار هو 12 يناير كانون الثاني ويحل أجل استحقاق الأذون في 12 يناير كانون الثاني 2016.

وباعت مصر أذونا مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.1731 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول بمتوسط عائد 2.133 في المئة.

ولطالما اعتمدت الحكومة على سوق المال المحلي لتمويل العجز منذ بداية 2011 بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية أبعدت الكثير من المستثمرين الأجانب.

ويعتزم البنك المركزي جمع 1.5 مليار دولار من المستثمرين الدوليين في صورة سندات هذا العام وسط مؤشرات على تعافي الاقتصاد.

والشهر الماضي رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية المصرية إلى ‭‭B‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن اتخذت الحكومة خطوات لخفض الدعم ورفع الضرائب في اطار خطة للاصلاح المالي.