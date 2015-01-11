محافظ المركزي: مصر سددت 681 مليون دولار لنادي باريس في 5 يناير

القاهرة 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن بلاده سددت 681 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الخامس من يناير كانون الثاني.