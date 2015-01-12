المركزي المصري يبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 971.3 مليون دولار

القاهرة 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 971.3 مليون دولار في عطاء بلغ متوسط العائد عليه 2.125 بالمئة.

وأضاف البنك في بيان أرسل بالبريد الالكتروني لرويترز أن أدنى عائد بلغ 2.1 بالمئة في حين بلغ أقصى عائد 2.138 بالمئة. كان البنك قد حدد حجم العطاء بمبلغ 950 مليون دولار.

وبلغ حجم العروض المقدمة لشراء الأذون 1.272 مليار دولار.

ويحل أجل استحقاق الأذون في 12 يناير كانون الثاني 2016.

وباعت مصر أذونا مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.1731 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول بمتوسط عائد 2.133 بالمئة.

وتعتمد الحكومة أساسا على سوق النقد المحلية لتمويل العجز منذ بداية 2011 بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية أبعدت الكثير من المستثمرين الأجانب.

ويعتزم البنك المركزي جمع 1.5 مليار دولار من المستثمرين الدوليين في صورة سندات هذا العام وسط مؤشرات على تعافي الاقتصاد.