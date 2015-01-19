مقدمة 1-مقابلة-مصر تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في أبريل

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من كارين استرويكر

لندن 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مسؤولة بوزارة المالية المصرية اليوم الاثنين إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في ابريل نيسان وتأمل العودة لأسواق رأس المال الدولية بانتظام في السنوات القادمة مع سعيها لإعادة بناء أوضاع المالية العامة للبلاد.

وقالت حنان سالم المساعدة الأولى لوزير المالية للسياسات الكلية المالية والاقتصادية إن السندات المقومة بالدولار ستصدر على الأرجح على شريحتين.

وأضافت قولها "إننا نتطلع على الأرجح إلى تقسيم هذا الإصدار إلى شريحتين ... وننوي وضع منحنى للعائد ومن ثم قد تكون هناك شريحة مدتها عشر سنوات وشريحة أخرى مختلفة أطول أجلا."

وقالت حنان لرويترز في مقابلة أثناء مؤتمر عن الاستثمار في لندن "سيكون هذا إيذانا بعودة مصر إلى الأسواق الدولية بعد غياب استمر اربعة أعوام حتى الآن."

وتسعى مصر لإصلاح اقتصادها الذي تضرر من الاضطراب السياسي والاحتجاجات وعنف المتشددين منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 . وحالت الاضطرابات دون دخول مصر أسواق الدين الدولية.

وقالت حنان لرويترز إن مصر تتطلع لإصدار مزيد من السندات الدولية خلال السنوات القادمة وتدرس إصدار سندات إسلامية (صكوك) لكن هذا يتطلب تعديل القواعد التنظيمية.