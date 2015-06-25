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مصادر: بنك مصر يبحث مع بنوك الحصول على قرض دولاري لأجل 3 سنوات

Thu Jun 25, 2015 1:36pm GMT
 
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دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية اليوم الخميس إن بنك مصر ثاني أكبر بنوك مصر المملوكة للدولة دعا بنوكا للمنافسة على ترتيب قرض دولاري مجمع.

وقالت المصادر إن البنك يتطلع إلى قرض لأجل ثلاث سنوات ويسعى إلى رد البنوك بحلول نهاية يونيو حزيران.

وأضاف أحد المصادر أن من المتوقع أن يجمع البنك يجمع حوالي 300 مليون دولار.

ولم يتسن الاتصال بأي مسؤول في بنك مصر للتعقيب. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 