البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض الكويت الوطني مصر 50 مليون دولار لتمويل مشروعات

من إيهاب فاروق

القاهرة 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال فيليب تر وورت مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر اليوم الخميس إن البنك وقع اتفاقية مع بنك الكويت الوطني مصر بقيمة 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقال وورت ردا على سؤال لرويترز في مؤتمر صحفي إن مدة القرض ستكون خمس سنوات مع فترة سماح مدتها عامين وإن مبلغ التمويل سيتم دفعه لبنك الكويت الوطني مصر على دفعتين الأولي بقيمة 25 مليون دولار خلال شهر من الآن.

لكنه رفض الإفصاح عن نسبة الفائدة على القرض وقال إنها سرية بين البنكين.

وقال وورت إن حجم التمويل الذي قدمه البنك منذ أن بدأ نشاطه في مصر عام 2012 بلغ 1.1 مليار يورو وإنه يتفاوض حاليا مع بنوك أخرى لتزويدها بتمويل لكنه فضل عدم الكشف عن تلك البنوك في الوقت الحالي.

وقال ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر إن مصرفه لديه بالفعل محفظة للقروض الصغيرة والمتوسطة في مصر وإن عقد التمويل اليوم سيساعد البنك على زيادة حجم محفظته التي رفض الكشف عن حجمها مكتفيا بالقول بأنها "أكبر بكثير" من 250 مليون جنيه.

ويمتلك بنك الكويت الوطني نحو 95 بالمئة من أسهم بنك الكويت الوطني مصر التي استحوذ عليها في عام 2007. ولدى بنك الكويت الوطني مصر نحو 39 فرعا في البلاد ويبلغ رأسماله مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم.