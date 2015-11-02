بنك مصر يوقع اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع تحالف بنوك في ديسمبر

القاهرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد اليوم الاثنين إن مصرفه سيوقع اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع تحالف بنوك في ديسمبر كانون الأول لتعزيز موارد البنك الدولارية.

وأضاف الإتربي في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "سنوقع في ديسمبر اتفاق قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار مع تحالف بنوك لأجل 3 سنوات وبفائدة 3.2 في المئة."

وتعكف البنوك المصرية الآن على جمع مزيد من الدولارات، ويرتب البنك الأهلي المصري أكبر المصارف المملوكة للدولة قرضا مجمعا بقيمة 390 مليون دولار لمدة 37 شهرا.

وقال الإتربي "بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) البحريني يتولى إدارة القرض المجمع. الهدف من القرض تعزيز الموارد الدولارية للبنك."

وكانت مصادر مصرفية قالت لرويترز في يوليو تموز إن بنك مصر سيصدر سندات دولارية في السوق العالمية بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز موارده الدولارية بجانب حصوله على قرض مشترك من بنوك دولية بقيمة 300 مليون دولار.