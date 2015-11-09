ارتفاع طفيف لعائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات

وارتفع متوسط عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 13.167 بالمئة من 13.163 بالمئة في العطاء السابق يوم الثاني من نوفمبر تشرين الثاني في حين زاد عائد السندات لأجل عشر سنوات قليلا أيضا إلى 15.373 بالمئة من 15.367 بالمئة في العطاء السابق يوم الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.