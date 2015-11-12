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البنك المركزي: مصر تعتزم طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 700 مليون يورو

Thu Nov 12, 2015 8:30am GMT
 
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القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إنه ينوي طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 700 مليون يورو.

وذكر البنك أن الموعد النهائي للاكتتاب في الإصدار هو 16 نوفمبر تشرين الثاني على أن تتم التسوية في 17 من نفس الشهر. ويحل أجل استحقاق الأذون في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وأضاف البنك أن الإصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 