تراجع طفيف لمتوسط عائد أذون خزانة مصرية في مزاد

القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني إن متوسط عائد أذون خزانة لأجل ستة أشهر ولأجل عام انخفض قليلا في مزاد اليوم الخميس.

وانخفض متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 11.421 بالمئة من 11.428 بالمئة في المزاد السابق في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.