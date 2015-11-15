تراجع طفيف لعائد أذون الخزانة المصرية

القاهرة 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر تراجعت بشكل طفيف في عطاء اليوم الأحد.

ونزل متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 11.213 بالمئة من 11.218 بالمئة في العطاء السابق يوم الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.