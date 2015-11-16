مصر تصدر أذونا قيمتها 732.2 مليون يورو بمتوسط عائد 2.283%

القاهرة 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع ما قيمته 732.2 مليون يورو (785.3 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل عام المقومة بالعملة الأوروبية وبمتوسط عائد بلغ 2.283 بالمئة.

وبلغ أقل عائد 2.209 بالمئة وأعلى عائد 2.29 بالمئة.

كانت مصر باعت أذون خزانة لأجل عام قيمتها 674.5 مليون يورو بعطاء طرحته في أغسطس آب حيث بلغ متوسط العائد 2.289 بالمئة.

وتعتمد الحكومة على سوق النقد المحلية لتمويل العجز منذ أوائل 2011 عندما تمخضت انتفاضة شعبية عن قلاقل سياسية واقتصادية طويلة الأمد أدت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأجانب.