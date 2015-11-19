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استقرار عائد أذون خزانة مصرية لأجل 182 يوما وارتفاع عائد أذون 357 يوما

Thu Nov 19, 2015 11:29am GMT
 
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القاهرة 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما استقر في عطاء اليوم الخميس بينما سجل العائد على الأذون لأجل 357 يوما ارتفاعا طفيفا.

واستقر متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما عند 11.42 بالمئة بينما زاد متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 11.611 بالمئة من 11.569 بالمئة في العطاء السابق يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 