مقدمة 1-وزيرة: مصر تقترض 4.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي

(لإضافة تفاصيل)

من ليلى بسام

القاهرة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر لرويترز اليوم الجمعة إن مفاوضات القاهرة مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية انتهت هذا الاسبوع بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار منها ثلاثة مليارات من البنك الدولي.

وقالت الوزيرة إن مصر طالبت بصرف القرضين على ثلاث دفعات تغطي المراحل الثلاث في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي لافتة إلى أن الشريحة الأولى ستكون بقيمة مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار من البنك الافريقي للتنمية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الشريحة الأولى ستدخل الموازنة العامة قبل نهاية هذا العام وانها بفائدة 1.5 بالمئة مع فترة سماح خمس سنوات وتسدد على 35 سنة.

وقالت الوزيرة لرويترز إن الشريحة الأولى "ستستخدم في الضخ في الموازنة العامة من خلال البنك المركزي وستذهب للمشاريع ذات الأولوية التي ستقدم خدمات سريعة للشعب المصري وستخلق فرص عمل سريعة...مثلا الصرف الصحي وري 1.5 مليون فدان... والمناطق الأشد فقرا التي نسبة البطالة فيها عالية سواء للشباب أو للمرأة."

وأضافت الوزيرة أن البنك الدولي زاد حجم المحفظة المتاحة لمصر والتي كان متفقا عليها قبل شهر بمقدار مليار دولار لتصل إلى ستة مليارات دولار. ووصفت هذا بأنه "رسالة ثقة من البنك الدولي في الحكومة وجديتها في تنفيذ البرنامج الاقتصادي."

وأشارت إلى أن نصف حجم هذه المحفظة سيوجه للموازنة والنصف الآخر لمشاريع استثمارية.