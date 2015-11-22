تباين عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء

القاهرة 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن عائد أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر تراجع تراجعا طفيفا في حين ارتفع عائد أذون ثلاثة أشهر بشكل طفيف في عطاء اليوم الأحد.

وانخفض متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما إلى 11.209 بالمئة من 11.213 بالمئة في العطاء السابق يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني.