تباين عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء
القاهرة 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن عائد أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر تراجع تراجعا طفيفا في حين ارتفع عائد أذون ثلاثة أشهر بشكل طفيف في عطاء اليوم الأحد.
وانخفض متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما إلى 11.209 بالمئة من 11.213 بالمئة في العطاء السابق يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني.
وارتفع عائد أذون 266 يوما ارتفاعا طفيفا إلى 11.619 بالمئة من 11.617 بالمئة في عطاء مماثل يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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