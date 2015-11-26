تباين عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء

القاهرة 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوما تراجع قليلا في عطاء اليوم الخميس بينما سجل العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما ارتفاعا طفيفا.

وانخفض متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 182 يوما إلى 11.410 بالمئة من 11.42 بالمئة بينما ارتفع عائد الأذون لأجل 364 يوما إلى 11.617 بالمئة من 11.611 بالمئة في عطاءين مماثلين يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)