زيادة عائدات سندات الخزانة المصرية أجل 18 شهرا و3 اعوام وتراجع فائدة 7 أعوام
القاهرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 18 شهر وثلاثة اعوام في حين تراجعت الفائدة على سندات سبعة أعوام في مزاد اليوم الإثنين.
وارتفع متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون -لأجل 18 شهرا- إلى 11.84 بالمئة من 11.832 بالمئة.
كما ارتفع متوسط العائد على السندات أجل ثلاث سنوات طفيفا إلى 12.517 بالمئة من 12.515 بالمئة ونزل متوسط العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 14.437 بالمئة من 14.446 بالمئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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